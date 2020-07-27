Son dakika haberleri! Başkentin tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi - Son Dakika

Başkentin tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Beypazarı, koronavirüs salgını sürecinde de turistleri ağırlamayı sürdürüyor.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve geçmiş dönemlerde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ilçe turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan ilçede sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilmesi isteniyor.

Otel işletmecisi Necip Emreli, havaların çok sıcak seyretmesine rağmen ilçeye çok sayıda turistin günübirlik geldiğini söyledi.

Otel işletmecileri olarak henüz bayram tatili için rezervasyon alamadıklarına işaret eden Emreli, "Her şeyimiz tamam. Tüm hazırlıklarımızı bayram tatiline göre yaptık ama henüz bir rezervasyon almadık. Beypazarı her şeyi ile göz dolduruyor. Bu koronavirüs salgınını da inşallah atlatacağız." dedi.

Emreli, tarihi camileri, hanları, hamamları ve konakları ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.