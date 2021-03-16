Son dakika haberleri! Başkentli çocuklar Çanakkale ruhunu yaşattı - Son Dakika

Başkentli çocuklar Çanakkale ruhunu yaşattı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Çocuk Kulübü üyeleri, Meşeli Dağı'na yürüyüş düzenleyerek 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni şiirler okuyarak kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Altındağ Çocuk Kulübü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Altındağ Çocuk Kulübü üyesi minikler, Meşeli Dağı'nda bir araya gelerek Çanakkale şehitlerini şiirlerle andılar. Çanakkale ruhunu Başkent'te de yaşatan 7-14 yaş arası çocuklar ile öğretmen ve velileri, Türk bayraklarıyla birlikte Meşeli Dağı'na yürüdüler. İşaret diliyle de Çanakkale Zaferi'ni anan miniklere etkinlik sonunda Çanakkale'de savaşan askerlerin bir öğünü olan hoşaf ve ekmek ikram edildi.

Çocuklarla ve aileleriyle bu anlamlı etkinlikte bir arada bulunmaktan dolayı duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Aydemir, "Bu aziz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi düzenlediğimiz etkinliğimizde rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milleti için bir dönüm noktasıdır. Bu zaferi bize hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

Altındağ Çocuk Kulübü Karate Öğretmeni Aysun Kezban Ant da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirterek, "Bizi bu ortamda bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz" diye konuştu.