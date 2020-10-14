13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 işyeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

ANKARA, -