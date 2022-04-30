Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu - Son Dakika
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Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu

30.04.2022 14:33

Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin evine sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı.

Haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar farklı sürelerde hapis cezası bulunan E.Y, K.Ö, A.Ö, S.A, G.K, N.A, A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.

K.Ö'nün evindeki aramada reçeteye tabi 18 hap ele geçirildi.

Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu
Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu
Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu
Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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