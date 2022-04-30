Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu - Son Dakika

Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin evine sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı.
Haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar farklı sürelerde hapis cezası bulunan E.Y, K.Ö, A.Ö, S.A, G.K, N.A, A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.
K.Ö'nün evindeki aramada reçeteye tabi 18 hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
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