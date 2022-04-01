Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

01.04.2022 16:26

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Akdere Mahallesi 433 Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Polis, sokağı araç trafiğine kapattı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıktığı dairede dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yangına evdeki sünger yatağın üzerinde unutulan yanıcı cismin neden olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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