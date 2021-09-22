Ankara çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Etimesgut'tan Gölbaşı'na doğru ilerleyen Çetin K. (31) idaresindeki 54 E 9945 plakalı yoğurt taşıyan kamyonet, Esenboğa kavşağında aynı yönde giden Karayolları Genel Müdürlüğünün yol çizgisi çalışmalarını yapan taşeron firmaya ait Abdullah D'nin kullandığı 34 GN 8469 ve Yüksel Kuru yönetimindeki 34 NH 3363 plakalı kamyonlarına çarptı.

Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 9960 plakalı otomobil de yoğurt yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Çetin K. yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü ile kamyon şoförlerinden Abdullah D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümünde trafik tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların parçaları karayolları ekiplerince kaldırıldı.