Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede tüm evi sararken içeride bulunan 3 kişi, yangını fark ederek evden çıktı.

Demetevler Mahallesi 357. caddede bulunan 14 katlı bir binanın 10. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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