Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı

02.05.2022 15:55
Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı

Son dakika gelişmesine göre Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Başkentte iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgada soplar ve silahlar konuştu. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar sopalar ve silahlar ile birbirlerine saldırdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay sonlanırken kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı
Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı

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Polatlı, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Başkentte çocukların kavgası büyüdü, silahlar patladı - Son Dakika


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