Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

06.05.2022 18:50
Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

Gelen son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 27 Nisan-5 Mayıs'ta faaliyetler yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar neticesinde, fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, karşılıksız yararlanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca Jandarma Asayiş Timlerince ve yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 112 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri Çınarcık'ta jandarmadan trafik denetimleri Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement