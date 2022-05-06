Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 27 Nisan-5 Mayıs'ta faaliyetler yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar neticesinde, fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, karşılıksız yararlanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca Jandarma Asayiş Timlerince ve yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 112 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.