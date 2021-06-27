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Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı

27.06.2021 05:18

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Tıp Fakültesi Caddesi'nde polis ekipleri kontrol noktası kurdu.

Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bur kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşun olay yerindeki polis aracına isabet etti.

Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı

Tıp Fakültesi, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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