Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara 'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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