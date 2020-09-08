Başkentteki büyük rüşvet operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı! Firariler aranıyor - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında "ihaleye fesat karıştırma" ile "rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 37'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA MENFAAT TEMİN EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KUVVETLİ DELİLLER BULUNDU

Açıklamada, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişim dinlemesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri sonucunda şüphelilerin "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.

FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 37'sinin yakalandığı aktarılan açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ettiği kaydedildi.