Son dakika haberleri! Başkentte silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 25 gözaltı - Son Dakika

Başkentte silah ticareti yaptığı tespit edilen 25 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve silah tamir ve bakım aracı ele geçirildi.

Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, 11 adet tabanca, 3 adet ses tabancası, 7 adet tüfek, 31 adet şarjör, bin 330 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçası, silah tamir ve bakım aracı ele geçirildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA