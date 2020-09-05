Ankara'da silahla bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta bir kafenin önünde Mehmet Hançer, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hançer'e ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.