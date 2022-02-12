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Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

12.02.2022 13:51

Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 12 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ve ruhsatsız silah satarak suç örgütüne haksız kazanç ve eleman kazandırdıkları, polise yakalanmamak için tarihi mekanları ve çevresini kullandığı yönünde tespitlerde bulundu.

Çalışmalar kapsamında suç örgütü elebaşı R.A. ve sözde yönetici G.Y. ile 4 kişinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 4'ü cezaevinde olmak üzere 17 şüpheliye yönelik 17 adrese eş zamanlı "Hamamböceği" adı verilen operasyon başlatıldı.

Ekipler, Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Zanlılara ait araç, ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile hassas terazi, 4 tabanca ve 94 fişek ele geçirildi.

Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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