Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlı ile birlikte çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde A.T. adlı şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.T. adlı şahıs yakalanmış yapılan aramada; 63 adet sikke, 10 adet metal obje ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan A.T. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA