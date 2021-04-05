Son dakika haberleri... Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin 5 bin 640 captagon, ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.