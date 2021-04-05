Son dakika haberleri... Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi
05.04.2021 20:00
Son dakika haber: Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.
Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi
ANKARA - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin 5 bin 640 captagon, ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var