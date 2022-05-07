Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

07.05.2022 13:44

Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Köpeklerin saldırısından genç kızı kurtaran güvenlik görevlisi: "Köpekler kızı bacağından ısırdı" Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Köpeklerin saldırısından genç kızı kurtaran güvenlik görevlisi: "Köpekler kızı bacağından ısırdı"

ANKARA - Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı sitenin güvenlik görevlisi kurtardı. Saldırıya ait görüntüler de sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gölbaşı'nın Taşpınar Mahallesinde yaşanan olayda, köpeklerin saldırısına son anda yetişen güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtulan genç kız saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın bacağında ve vücudunda ısırık izleri olduğu belirtildi.

"Köpekler kızı bacağından ısırdı"

Saldırıya uğrayan genç kızı köpeklerden kurtaran ve hastaneye götürülmesine yardımcı olan güvenlik görevlisi Furkan Yüksel, çığlık seslerini duyar duymaz olay yerine koştuğunu söyleyerek "Saldırıya uğrayan bayan arkadaş sürekli gün içerisinde geliyordu. Dün köpeklerin saldırısına uğradı. Ben de güvenlik noktamda oturuyordum, köpek seslerini ve çığlıklarını duyunca koşarak geldim yanına. O sırada yoldan geçen bir arkadaş da kornaya basarak yardımcı oldu, kızı köpeklerin elinden kurtardık. Köpekler saldırdığı zaman kızı bacağından ısırmıştı, çantasından tutmuştu. Ben de banan yürüyemeyince yardım amaçlı kucağıma alıp arabaya bindirip doğru hastaneye gönderdim. Bu konudan site sakinleri olarak mağduruz. Kız tekti, yanında kimse olmadığı için koşarak geldim yardımcı olabildiysem ne mutlu bana" dedi.

Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı Son dakika... Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı Organ bağışına dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı Başkent Organize Sanayi Sitesinde fabrika yangını Başkent Organize Sanayi Sitesinde fabrika yangını

Güvenlik Görevlisi, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Kara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:59 Eşini boğarak öldürmeye çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'teki başıboş köpek saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement