Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

30.04.2022 14:22

Son dakika habere göre Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 şüpheli yakalandı.

Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, suçun önlenmesi ile suça karışarak ilgili mahkemelerden ceza alan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 41 şahsa yönelik 30 Nisan'da eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda TCK. 188 suçundan yakalanan E.Y., K.Ö., A.Y. ve H.K., TCK 191 suçundan S.A., G.K., ve N.A'nın kesinleşmiş cezasının bulunduğu belirtildi. Öte yandan diğer şüpheli A.Ö.'nün ise ifadesine yönelik yakalandığı belirtildi. Ayrıca K. Ö isimli şahsın adresinde yapılan aramada 18 Adet Reçeteye Tabi Regapen hap ele geçirilmiş olup şahıs hakkında ayrıca TCK 191 maddesi gereğince 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan şahıslar tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edilecek.

Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Başkentteki narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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