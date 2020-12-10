Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen tek maç haricinde tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mamak Belediyespor-Final Spor: 77-74
Budo Gemlik- Samsunspor: 75-92
Sigortam.Net- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 76-80
Semt77 Yalovaspor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 58-70
Akhisar Belediye Basketbol- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84
Global Connect Travel Düzce-Nadir Gold İstanbul Basket: 63-51
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Ankara Anadolu Basket: 87-84
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor