Son dakika haberleri! Basketbol: Toplu sonuç

Son dakika haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen tek maç haricinde tamamlandı.

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