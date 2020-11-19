Son dakika haberleri! Basra Körfezi'nde İran'a ait Hark Adası'ndaki petrokimya tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

Basra Körfezi'nde İran'a ait Hark Adası'ndaki petrokimya tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Buşehr eyaletine bağlı Hark Adası'ndaki petrokimya tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ancak yangının henüz söndürülemediği belirtildi.

Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Hark Adası'ndaki tesiste çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 1 işçinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 4 işçinin de yaralandığı kaydedildi.

Yangının neden çıktığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.