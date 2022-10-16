Kayseri 3. sayfa haberleri... Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler - Son Dakika
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Kayseri 3. sayfa haberleri... Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler

16.10.2022 14:30

Kayseri 3. sayfa haberi... - Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde götüreceği değerlendirilen araçta yapılan aramada 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde götüreceği değerlendirilen araçta yapılan aramada 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmalarında O.K., M.K. ve A.K.'nin Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Ekiplerce şüpheli araç takip edilerek durduruldu. Araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri 3. sayfa haberleri... Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler - Son Dakika

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