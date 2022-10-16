Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmalarında O.K., M.K. ve A.K.'nin Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Ekiplerce şüpheli araç takip edilerek durduruldu. Araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri 3. sayfa haberleri... Uyuşturucuyu Kayseri'den geçiremediler - Son Dakika

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