Son dakika haberleri: Batı Karadeniz'deki sel felaketi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili, "Bugün siyaset yapma günü değil, siyaset yapmıyoruz. Bugün yaraları sarma günüdür." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Öztunç, Türkiye'nin orman yangınlarının yanında sel felaketleriyle de karşı karşıya kaldığını belirterek, "Batı Karadeniz'de Bartın, Kastamonu, Sinop ve Karabük illerimiz dün gece ve bugün sabah itibariyle büyük bir sel yaşandı. Güneyde kuraklık ve sıcaklık. Kuzeyde ise sel ve taşkınlar ülkemizi olumsuz etkiliyor. İklim krizi, küresel ısınma, dünyaya olduğu gibi Türkiye'yi de ciddi anlamda olumsuz etkilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kimsenin yağmurun şiddetini, miktarını engelleme şansı olmadığını ama şiddetli yağmurun sele yol açmasının engellenebileceğini dile getiren Öztunç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımızın talimatıyla hemen bir heyet kurarak sel bölgesine yönlendirdik. Yangın bölgesinde bir süredir görev yapan Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay, bu defa sel bölgesine gidiyor. Altay başkanlığında milletvekillerimiz Hasan Baltacı, Aysun Bankoğlu ve Barış Karadeniz'den oluşan heyetimiz şu anda bölgede. Bugün devlet desteğine çok ihtiyaç var. Afet bölgesinde selin yaşandığı bölgede devletin desteğine çok büyük ihtiyaç var. Bugün siyaset yapma günü değil, siyaset yapmıyoruz. Siyaset konuşmuyoruz. Bugün afetten yaraları sarma günüdür. Bugün bu afetin sonuçlarını daha aza indirgeme günüdür. Şüphesiz ki eksiklikleri, beceriksizlikleri pek çok konuyu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Bunları not ediyoruz ve bunları önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Bugün bu afetten daha az zararla nasıl kurtuluruz, yurttaşlarımıza yardım nasıl ulaşır? Tahliyeler nasıl gerçekleştirilir, ne kadar hasar tespiti vardır, bunların yapılmasının günüdür. Siyaset günü değildir. Bunu belirtmek istiyoruz. Tüm selden etkilenen tüm illerimizde, yurttaşlarımıza, illerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"Bir an evvel sel bölgesine havadan tahliye imkanları sağlanmalıdır." diyen Ali Öztunç, yaraların sarılması için CHP'li belediyelere ne görev düşüyorsa gereğinin yapılacağını sözlerine ekledi.