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Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

03.08.2021 22:38

Son dakika haberlerine göre İsrail güçleri, Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İsrail güçleri, Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Batı Kudüs'e bağlı Shoersh beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katılıyor.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin Shoersh beldesi sakinlerini evlerinden tahliye etmeye başladığı belirtildi.

Yangın nedeniyle Kudüs- Tel Aviv yolunun da kısa süreliğine trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

İsrail'de dün başlayan sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangın, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Batı Kudüs yakınındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika


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