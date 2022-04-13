Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 18:35
Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın naaşı toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın naaşı toprağa verildi.

Assaf'ın naaşı kalabalık bir konvoy eşliğinde Kalkilya'daki Derviş Nizal Hastanesinden alınarak Kefer Lakıf beldesine getirildi.

Yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında Assaf'ın naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olaylar Nablus kentindeki "Yusuf Türbesi"ne geçmek isteyen Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerlerinin bölgeye girmesiyle patlak verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'taki Yusuf Türbesi yakınlarında çıkan çatışmalarda 10 kişinin gerçek mermi, 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail'de son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

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Son dakika haber | Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni Son dakika haber | Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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