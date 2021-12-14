Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR merkezli Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler (54), iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de 3, İstanbul, Manisa, Hatay'da 1, yurt dışında 4 merkezi olmak üzere toplamda 10 hastaneye sahip Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Opr. Dr. Mehmet Söyler, bir süre önce iş gezisi için gittiği Azerbaycan'da dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Söyler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde şubesi bulunan Batıgöz'ün Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler'in ölümü, İzmir sağlık camiasında üzüntü yarattı.