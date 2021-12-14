Üye Girişi
Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti

14.12.2021 11:56
Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İZMİR merkezli Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler (54), iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR merkezli Batıgöz Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler (54), iş gezisi için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de 3, İstanbul, Manisa, Hatay'da 1, yurt dışında 4 merkezi olmak üzere toplamda 10 hastaneye sahip Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Opr. Dr.  Mehmet Söyler, bir süre önce iş gezisi için gittiği Azerbaycan'da dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Söyler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde şubesi bulunan Batıgöz'ün Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Söyler'in ölümü, İzmir sağlık camiasında üzüntü yarattı.

MEHMET SÖYLER Opr. Dr. Mehmet Söyler, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ihtisasını yapan Söyler göz hastalıkları uzmanı oldu.

Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti

Mehmet Söyler, Kalp Krizi, Azerbaycan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi 12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı! 11:57 Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı! En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?         
12:09
Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu         
11:57
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 12:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Batıgöz Sağlık Grubu Başkanı Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement