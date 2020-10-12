Son dakika haberleri! Batman Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Batman Belediyesi, belediyeye alınacak itfaiye erleriyle ilgili belediyenin adını kullanan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye itfaiye eri alımı ile ilgili Batman Belediyesinin adını kullanarak sınava girecek adaylardan para karşılığı sınavı kazandıracakları vaadiyle para istendiği yönünde duyumlarının alındığı belirtildi. Açıklamada, "Belediyemiz adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için güvenlik güçlerimize gerekli ihbarda bulunulmuş ve çalışmalar başlatılmış olup, işe yerleştireceğini söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, 155 polis veya 156 jandarma ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın güvenlik birimlerine müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BATMAN