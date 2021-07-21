Son dakika haberleri! Batman'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Yakıtlı köyünde 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Bu sırada evlerinin damında oynayan 6 yaşındaki S.T, vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan S.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, hastane önü ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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