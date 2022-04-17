Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

17.04.2022 10:38
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika habere göre Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri kırsalında devam eden "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunda teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri kırsalında devam eden "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunda teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Sason Gömük kırsalı ile Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi ve doküman ele geçirilmiş, çok sayıda terörist iş birlikçisi deşifre edilerek haklarında adli işlem yapılmıştır. Batman İl Jandarma Komutanlığınca teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi ve iş birlikçilerinin deşifre edilerek adalete teslim edilmesine yönelik operasyona büyük bir kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - BATMAN

Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

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JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN, KIRIKKALE'DE JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN, KIRIKKALE'DE

Cemil Turan, Jandarma, Batman, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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