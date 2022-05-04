Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

04.05.2022 12:53

Son dakika haberleri: Kozluk yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kozluk yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Batman-Kozluk kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Su birikintisine girince sürücüsünün kontrolünden çıkan 65 DA 775 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, araçtakileri çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Elektrik direğindeki hasar da enerji şirketi ekipleri tarafından onarıldı.

Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika
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