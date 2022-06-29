Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

29.06.2022 11:48
Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika habere göre Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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