Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Kıbrıs, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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