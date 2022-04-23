Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

23.04.2022 14:05

Son dakika gündem haberi... Batman'da jandarma ve polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu şehir içi, çevre yolu ve kara yollarında helikopterle ortak denetim yaptı.

Batman'da jandarma ve polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu şehir içi, çevre yolu ve kara yollarında helikopterle ortak denetim yaptı.

Batman'da İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kentte jandarma ve polis ekiplerince hava destekli denetimler gerçekleştirildi.

Kara yollarında kurulan kontrol noktalarında tedbir alan ekiplere, helikopterle havadan destek verildi.

İl Jandarma Komutanlığında Albay Ümit Alınak, İl Emniyet Trafik Şube Müdürü Fatih Karadeniz'in de katıldığı denetimlerde, şehir içi ve çevre yolu trafiği başta olmak üzere Batman- Diyarbakır, Batman- Siirt ve Batman- Mardin kara yollarında trafik ihlali yapan araçlar havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Uzman Çavuş Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak trafik denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kara yollarında ağır tonajlılar başta olmak üzere emniyet şeridinde duraklama yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçlara yönelik havadan denetim yaptıklarını belirten Şahin, kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza kesildiğini kaydetti.

"Amacımız trafik kazalarının azaltılarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve sürücüler üzerinde yakalanma algısının artırılmasıdır." diyen Şahin, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Ekiplerin çalışmasında, 792 araç denetlendi, 25 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Jandarma ve polis ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


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