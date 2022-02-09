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Son dakika haberleri! Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi

09.02.2022 11:46
Son dakika haberleri! Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 10 günde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, 7 tabanca, 51 uzun namlulu silah fişeği, 72 tabanca fişeği, 31 bin 224 litre kaçak akaryakıt, 18 bin 464 paket sigara, 274 kilogram nargile tütünü, 100 puro, 58 sikke, 36 şişe alkollü içecek ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 37 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 8 silah ele geçirildi - Son Dakika
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