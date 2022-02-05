Üye Girişi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

05.02.2022 14:13

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Fırıncı Yusuf Şen sabah ezanından sonra sobayı yakıp iş yerine gitti. 3 saat sonra geri döndüğünde eşi ve 3 çocuğunun baş ağrısı ile mide bulantısı şikayetleri olduğunu öğrendi. Yusuf Şen kendi imkanları ile eşi ve çocuklarını Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Barış Şen ve bebek F. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500

Yusuf Şen, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement