Son dakika haberleri... Batman'da koronavirüse yönelik önlemler - Son Dakika

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kantin ve kafeteryalardaki yiyecek ve içeceklerin sadece paket servis veya gel ­al hizmeti verecek şekilde açık olacağı belirtildi.

Alınan kararlar kapsamında, 13 Aralık'ta yapılacak olan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitim Yazılı Sınavına katılması gereken ancak evde izole olan vatandaşların sınav süresince evlerinden ayrılmalarına müsaade edileceği ve herhangi bir cezai işlem yapılmayacağı bildirildi.

Ayrıca, dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda daha öncede 1 Aralık'a kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler, barolar ve meslek odaları tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları dahil 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.