Son dakika haberleri! Batman'da "Köy çocuklarının yüreğine kitap dokuyalım" kampanyası - Son Dakika

Batman'da "Köy çocuklarının yüreğine kitap dokuyalım" sloganıyla başlatılan kampanyayla köy çocukları kitaba kavuşuyor.

Eğitimci yazar Behçet Gülenay tarafından başlatılan kampanyayla toplanan kitaplar, ziyaret edilen köy okullarına ulaştırıldı.

Gülenay, yaptığı açıklamada, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Eruzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi dünya tarihinde çığır açan çalışmalarıyla bilinen insanları köy okullarında anlattıklarını söyledi.

"Köy okullarında okumanın, bilim ve ilim dünyasında iz bırakmak için bir engel olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz." diyen Gülenay, bununla ilgili farkındalığı artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bıçakça Ortaokulu'ndaki etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahim Kusen ve Batman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kamuran Aldemir de katıldı.