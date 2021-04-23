Son dakika haberleri: Batman'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Batman'da İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile polisler Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kıraç ile 72 polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Atatürk Parkı önünde düzenlenen bağış kampanyasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, gazetecilere, Batman Valisi Hulusi Şahin'in kan bağışında bulunulması için yaptığı meydan okumasına cevap vermek için harekete geçtiklerini söyledi.

Batman'ın da plakasını baz alarak 72 personelle kan verdiklerini dile getiren Kıraç, "Ülkemiz ve insanlarımız kıymetli. Bu yüzden Kızılay'a destek olmaya geldik. Vatandaşlarımızı hem iyilik yapma adına hem de sağlık açısından kan vermeye davet ediyoruz. İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a kan vermesi için meydan okuyorum." dedi.

Kıraç, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacağını sözlerine ekledi.