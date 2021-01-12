Son dakika haberleri: Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

12.01.2021 14:37
Son dakika haberleri: Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusu değiştirilerek silahlara atış kabiliyeti kazandırılıp, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı gerekçesiyle bir atölyeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, 18 farklı ebatta fişek, 80 namlu, 16 silah gövdesi, 17 sürgü, 62 kaynak yapıştırıcı, 36 kabza plastiği, pres makinesi, mengene takılı tezgah, matkap tezgahı ve makinesi, spiral makinesi, matkap ve çok sayıda silah parçaları olan emniyet pimi, yay, mandal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden C.D. ve S.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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