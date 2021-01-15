Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 71 kilo 488 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 420 lira, ruhsatsız pompalı tüfek, 7 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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