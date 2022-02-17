Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinin Tekevler Mahallesi'nde 14 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan fiziki takipte uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.N.Ç. ve D.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 kilo 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.