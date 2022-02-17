Üye Girişi
Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

17.02.2022 13:58
Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinin Tekevler Mahallesi'nde 14 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan fiziki takipte uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.N.Ç. ve D.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 kilo 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Sevgililer Günü, Uyuşturucu, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
13:39 Seri tacizci müdür, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da başını yaktı
22:57 Sonunda bu da oldu: Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi
13:26 Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement