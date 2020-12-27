Son dakika haberleri! Batman'daki Gercüş Kırkat Gölü'nde kuraklık - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Kırkat Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla kuraklık tehlikesi oluştu.

Türkiye son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin bir çok baraj ve gölünde su seviyesi önemli oranda düştü. Gercüş'ün tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Kırkat Gölü'nde de azalan su seviyesi çiftçileri tedirgin etti. Gölde su seviyesinin tehlikeli boyutlara gediğini söyleyen çifti Tahsin Kaya, yağışa ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Kaya, "Geçen yıl gölümüz böyle değildi. Önceki yıllarda gölümüzde su azalıyordu ama bu yılki gibi değil. İlk kez böyle bir şeye tanık oluyoruz. Türkiye genelinde kuraklık yaşıyoruz ve bunu ilk kez görmekteyim. İnşallah bir an evvel yağışlar yağmaya başlar eski günlerimize ve eski bolluğa da burası kavuşur. Bu manzarayı görünce üzülüyoruz. Dört gözle yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Çiftçiler olarak tedirginiz" dedi.

Çiftçi İhsan Öner ise Gercüş'teki üreticiler olarak Kırkat Gölü'ndeki manzaranın kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek, "Yağışların olmamasından dolayı gölümüz kurama aşamasına gelmiş. İnşallah en kısa zamanda yağışlar olur, ekinlerimizde susuzluktan kurtulacak. Kuraklık dönemi yaşıyoruz bu da çiftçilerimizi tedirgin ediyor" diye konuştu.