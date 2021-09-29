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Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

29.09.2021 15:43

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı (ÇOGEP) "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" lisans edindirme projesi kapsamında spor kurslarını tamamlayan 60 sporcuya malzeme hediye edildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı (ÇOGEP) "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" lisans edindirme projesi kapsamında spor kurslarını tamamlayan 60 sporcuya malzeme hediye edildi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, güvenli bir gelecek için çocukları önemsediklerini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş, narkotik ve terörle mücadelede ülkenin birlik ve bütünlüğünü amaçladıklarını belirten Kıraç, "Tek bir amaç var. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü korumak ve çocuklarımızı bu tür suçlardan uzak tutmak. Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak kurumlar olarak bu projeleri devam ettiriyoruz." dedi.

Daha sonra proje kapsamında kickboks, boks ve yüzme dallarında kursları tamamlayan sporculara, malzemeleri verildi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Polis Başmüfettişi Davut Karakülah, emniyet müdür yardımcıları ve sporcular katıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Emniyet Müdürlüğü, Köroğlu, Lisans, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Son Dakika


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