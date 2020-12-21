Son dakika haberleri: Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kıraç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kıraç, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Oy vermede zorlandığını belirten Kıraç, her fotoğrafın ayrı ayrı anlamlı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve muhabirlerini tebrik eden Kıraç, "Anadolu Ajansı tüm kategorilere çok güzel fotoğraflar almış. Seçmekte zorlandım çünkü hepsi ayrı ayrı anlam ifade eden fotoğraflar. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Gayet güzel ve başarılı fotoğraflardı." diye konuştu.