Son dakika haberleri: Batman İl Jandarma Komutanlığı bir aylık faaliyetini paylaştı - Son Dakika

Batman Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının 1-30 Kasım tarihleri arasında yapmış olduğu faaliyetleri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda, 2 bin 927 paket kaçak sigara, 76 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 156 gram kubar esrar, 26 gram toz esrar ve 20 gram metamfetam ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla giriş yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda da 30 Afganistan ve Bangladeş uyruklu göçmen yakalandı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, toplam 44 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.