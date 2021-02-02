Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu.

Kentte hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.

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