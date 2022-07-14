Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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