Son dakika haberleri! Bayburt'ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bayburt'ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı

09.05.2022 13:02
Son dakika haberleri! Bayburt'ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Bayburt'ta 2022 yılının nisan ayında meydana gelen 17 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken 10 kişi yaralandı.

Bayburt'ta 2022 yılının nisan ayında meydana gelen 17 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken 10 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı nisan ayında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre; Bayburt genelinde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen toplamda 80 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken 38 kişi de yaralandı. Nisan ayında meydana gelen trafik kazalarının 8'i yaralamalı olarak kaydedilirken, 9 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - BAYBURT

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Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti 1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı 1213 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 334 araca ceza yazıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Bayburt, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bayburt'ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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