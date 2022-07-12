Araçtan çıkartılan aile üyeleri bir süre araç sürücüsü Niyazi Akça, eşi ve üç çocuğu olayın şokunu yaşarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tutanak tutulmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Niyazi Akça idaresindeki 41 FB 900 plakalı Fiat marka araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112'yi arayarak olay yerine sağlık ekibi istedi. İtfaiye ve emniyet ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Bayram dönüşü ölümden döndüler - Son Dakika

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