Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
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Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı

03.05.2022 11:17

Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı Sivas'ta bayram gezmesine giden araç kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta bayram gezmesine giden araç kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 09.30 sıralarında Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bayram gezmesine giden 58 ADK 603 plakalı Hundai marka araç direksiyon hakimiyetini kaybederek TCDD üst geçit duvarına çarptı. Araçta bulunan Serkan Güller (27), Yaralandı. Hüseyin Güller (50), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48)Elif Çiçek (5), Erva Çiçekağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı
Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
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