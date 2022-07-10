Son dakika haberleri: Bayram günü kardeş cinayeti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bayram günü kardeş cinayeti

10.07.2022 11:21
Son dakika haberleri: Bayram günü kardeş cinayeti

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de bayram günü iki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti.

Kocaeli'de bayram günü iki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. 39 yaşındaki şahıs, 3 çocuk babası ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle küs olan Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) aynı sebeple bayram günü tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Durhasan, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bayram günü kardeş cinayeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bayram günü kardeş cinayeti - Son Dakika
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