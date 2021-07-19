Üye Girişi
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak - Son Dakika

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

19.07.2021 18:48

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak -İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi" Samsun'da trafik noktalarında denetime katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil,...

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

- İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi"

SAMSUN - Samsun'da trafik noktalarında denetime katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bu bayramda biz 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi personelimizle bu geçen birkaç günü de kapsayacak şekilde 15 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil,Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, özellikle bayram öncesi yoğun trafik akışının yaşandığı Samsun - Ankara ve Samsun - Ordu Karayollarında denetimler gerçekleştirdi. Burada protokol üyeleri, şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak çeşitli ikramlar dağıttı. Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2021 yılı içerisinde özelikle bayram tedbirleri kapsamında "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile kazaların önlemesine yönelik ve yol kullanıcıları üzerinde farkındalık oluşturması amacıyla tasarlanan broşürleri dağıttı. Tasarlanan kart üzerinde "Trafikte Hayatını Kaybedenlerin Anısına" yazısı ile trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin hatırlanması, "Hayatlarınız Kaybolmasın" yazısı ile yol kullanıcılarının yolu kullanırken yitip giden hayatlardan olmamaları konusunda dikkatlerini çekmek amaçlandı. Trafik kurallarına uymanın onları hayata nasıl bağlayacağını sembolik olarak ifade edecek kendisi küçük

anlamı büyük olan "Küçücük tohumlarla büyük kalpler" dağıtımı yapıldı. Küçücük Tohumlarla Büyük Kalpler Kartları projesinin amacı ise tasarlanmış kartların üzerinde atık kağıtlardan üretilmiş içerisinde çeşitli çiçek, bitki tohumları olan renkli kalpler bulunuyor.

Denetim sonrası açıklama yapan Bakan Yardımcı Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla her bayramda Bakanlığın üst düzey yöneticileri, bakan yardımcıları, genel müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, sahil güvenlik komutanımız hep beraber sahaya çıkıyoruz. Bu çerçevede sahada farkındalık oluşturmak, sahada ilgili uygulama noktalarındaki, trafik denetim uygulama noktalarındaki çalışmaları izliyoruz. Bu çerçevede bu bayramda biz 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi personelimizle bu geçen birkaç günüde kapsayacak şekilde 15 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız. Sahada olacağız. Bu çalışmaları 45polis başmüfettişimiz uygulama noktalarında ve illerdeki çalışmalarımızı ayrıca teknik olarak denetleyecek. 15 helikopter ve 76 drone'la yaklaşık 2 bin 500 saatlik bir havadan denetim ve yönlendirme çalışmasını sürdüreceğiz Bu doğrultuda amacımız bu Kurban Bayramı'nda sıfır can kaybıyla bayramı vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi. Pandemiden sonra yüksek bir trafik hareketliliği oluştu. Geçtiğimiz birkaç günlük süre içerisinde de trafik kazalarında bir artış oldu. O yüzden bu bayram biraz daha alanda olmayı takip ve denetimleri sürdürerek kazaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu bayramı bu istikamette can kaybı olmadan geçiririz. Biz ayrıca olası terör örgütlerinin eylemlerine karşı, canlı bomba veya bombalı araç gibi maket uçak gibi terör saldırılarına karşı da bütün güvenlik güçlerimizle büyük bir teyakkuzla alanda olacağız. İnşallah bayramı ağız tadıyla geçirmiş oluruz" diye konuştu.

Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak
Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak

Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine yaylım ateşi: Elimizde belge var 18:04 Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine yaylım ateşi: Elimizde belge var DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti 17:43 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17:17 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! 16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor         
18:38
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi         
17:59
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı         
17:35
Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü         
17:34
Yanına oturup taciz ettiği kadını otobüsten indikten sonra da takip etti Yanına oturup taciz ettiği kadını otobüsten indikten sonra da takip etti         
17:02
CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in "Gediz'e zehir akıyor" iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin         
16:02
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 19:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi sahada olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement